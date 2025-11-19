8. Komische Nacht Karlsruhe

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Die durch Auftritte im „Quatsch Comedy Club“ und bei „Nightwash“ bekannten Comedy- und Kabarettkünstler sind es, die zwischen den Locations rotieren, um ihre 20-minütigen Auftritte zu absolvieren, während die Gäste bei einem der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate Deutschlands Sprachwitz sowie das gastronomische Angebot ihres bevorzugten Spielorts genießen.

Bei der achten „Komischen Nacht Karlsruhe“ treten an: Bora, Florian Hacke, Jacqueline Feldmann, Laura Brümmer, Matilde Keizer und Lisa-Marie Fritz aka Schlongonges.

Zu den über 40 „Komische Nacht“-Spielorten zählt auch Rastatt, wo tags drauf die siebte Ausgabe ansteht (Do, 20.11., Schnick-Schnack, Lehner’s Wirtshaust, Rheinau Pub, Schnitzel Bräu, Wild Bills Saloon, Reithalle). Neu dazu kommt 2026 Pforzheim (3.3.) -pat