8. Orgelgeburtstag

Den achten Geburtstag der Klais-Orgel feiert der scheidende Kantor Carsten Wiebusch gleich vier Tage lang.

Motto ist „Himmelfahrt mit Messiaen“. Alle Orgelzyklen des gläubigen Vogel- und Farbliebhabers aus Frankreich kommen zu Gehör, beginnend mit „L‘Ascension“ am Do, 10.5. um 18 Uhr. Weiter geht‘s mit „Livre du Saint Sacrement“ am Fr, 11.5. um 20 Uhr.

Der Samstag gliedert sich in drei Etappen: Zwischen „La Nativité du Seigneur“ (18 Uhr), „Les Corps Glorieux“ (20 Uhr) und „Livre d‘Orgue“ (22 Uhr) bleibt genug Zeit zum Luft und Brezeln schnappen. Der Pfingstmesse („Messe de la Pentecôte) am So, 13.5. um 11.30 Uhr folgt der Abschluss mit den „Meditations sur le Mystère de la Sainte Trinité“ um 18 Uhr. -fd