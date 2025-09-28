A Night At The Opera
Bühne & Klassik // Artikel vom 28.09.2025
Galakonzert des Opernensembles & Festakt „50 Jahre Bätzner-Bau“: Mit einer Operngala aus Lieblingsarien, Bravourstücken und Ensembles eröffnen Sänger des Opernensembles mit der Staatskapelle die Opernsaison.
2025 mit einer besonderen Note, denn gefeiert wird auch das 50-jährige Bestehen des vom Karlsruher Architekten Helmut Bätzner entworfenen Staatstheater-Gebäudes. Danach feierlicher Empfang. -rw
So, 28.9., 18.30 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
