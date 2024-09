Mit dem „A Night At The Opera“-Sonderkonzert präsentieren sich die neuen festen Mitglieder des Opernensembles – neun an der Zahl – erstmals dem Karlsruher Publikum.

Gemeinsam mit ihren bereits etablierten Kollegen gestalten sie eine Operngala mit ihren Lieblingsstücken von Cileo und Donizetti bis Puccini und Verdi. Große Gefühle an diesem Abend, ob als Arie, Duett oder im Ensemble vorgetragen, ergänzt mit einigen orchestralen Opern-„Hits“, bei denen die Badische Staatskapelle solo spielt. Dirigenten: Georg Fritzsch und Johannes Willig. -sb