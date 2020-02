Ab in den Süden – Das Musical

Do, 12.3., 19.30 Uhr, Stadthalle Speyer; Fr, 13.3., Saalbau Neustadt; Sa, 14.3., Capitol Mannheim, je 20 Uhr; So, 15.3., Jugendstil-Festhalle Landau; So, 29.3., Palatin Wiesloch, je 19 Uhr,

www.ab-in-den-sueden-show.de