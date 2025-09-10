Abba – Waterloo im Bällebad
Bühne & Klassik // Artikel vom 10.09.2025
Vor 50 Jahren wurde die erste deutsche Ikea-Filiale eröffnet und der Grand-Prix-Sieg ging an Abba – Grund genug für Filialleiterin Inka, die Abbatare aus London einzufliegen!
Als der Beamer fürs große Firmenevent vom Laster fällt, muss die Belegschaft ran... Ob Hubwagenfahrer Klaus, Bilanzbuchhalter Erwin und Småland-Anke zu „Dancing Queens“ werden oder alles in einem „Waterloo“ zwischen Bällebad und Billy-Regal endet, zeigt die in die Verlängerung gehende von Intendant William Danne inszenierte Möbelhauskomödie mit den größten Abba-Hits. -pat
Mi-Sa, 10.-13./17.-20./24.-27.9., 20 Uhr (Fr+Sa Special inkl. Hotdog, Glas Sekt & Fanpackage); So, 14./21./28.9., 18.30 Uhr, Kammertheater, K1, Karlsruhe
