Abba – Waterloo & Weihnachten im Bällebad

Billy, Lack und Kallax machen das K2 (Kreuzstr. 29) zum Abbahus, wo „die besten Sechskantschlüssel der Stadt“ eine ganze Spielstätte für die Ikeatare eingerichtet haben.

Ob Hubwagenfahrer Klaus, Bilanzbuchhalter Erwin und Småland-Anke bei der Firmen-(Weihnachts-)Feier zu „Dancing Queens“ werden oder alles in einem „Waterloo“ zwischen Bällebad und Billy-Regal endet, zeigt die von Intendant William Danne inszenierte Möbelhauskomödie mit den größten Abba-Hits.

Ab Ende November auch als Winteredition (Premiere: Mi, 26.11., 27.-30.11., 19.30 Uhr). -pat