Sein erstes Soloprogramm „Zwischen Ghetto und Germanen“ war vielerorts ausverkauft und wurde von der Presse mit Lobeshymnen überhäuft.

Abdelkarim ist Stammgast im TV mit Auftritten u.a. bei der „Heute Show“, „Die Anstalt“ und natürlich auch seiner eigenen Reihe „StandUpMigranten“; ausgezeichnet wurde er bereits mit einigen der renommiertesten deutschen Kabarettpreise. Seit März befindet er sich mit seinem zweiten Programm „Staatsfreund Nr. 1“ auf großer Deutschlandtour. FSK ist ab 16 Jahren!

INKA verlost 3 x 2 Karten. Teilnahme per E-Mail bis So, 29.10. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Abdelkarim“. -rw