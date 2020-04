Abgesagt: Heidelberger Schlossfestspiele 2020

Die Neckarstadt hat sich mit dem Intendanten des Theaters und Orchesters Heidelberg, Holger Schultze, nach dem jüngsten Corona-Beschluss der Bundesregierung darauf verständigt, die für den Zeitraum 14.6. bis 2.8. datierten „Heidelberger Schlossfestspiele“ und alle damit in Verbindung stehenden Veranstaltungen komplett abzusagen.

Das Theater und Orchester Heidelberg wird bereits erworbene Eintrittskarten für ausfallende Vorstellungen automatisch und kostenfrei stornieren, in einen Gutschein umwandeln und per Post zuschicken. Wer Tickets ohne Angabe persönlicher Daten gekauft hat, wird gebeten, sich telefonisch (06221/582 00 00) oder per E-Mail (tickets@theater.heidelberg.de) an die Theaterkasse zu wenden. -pat