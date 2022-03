Abgesagt: How To Date A Feminist

Die erfolgreiche Komödie von Samantha Ellis kommt jetzt in Heidelberg auf die Bühne.

Sie steht auf Machos, er ist Feminist und in einem Frauenprotestcamp aufgewachsen, sie als behütetes Einzelkind in einem Londoner Vorort. Beide finden sich unwiderstehlich – und landen in einer schlagfertigen Komödie mit rasanten Rollenwechseln.

Kann ein Mann wirklich Feminist sein? Wie gehen Feminismus und eine Schwäche für Mistkerle zusammen? Tatsächlich geht Kates und Steves Ehe schon auf der Hochzeitsfeier in die Brüche, bevor es zum furiosen Finale kommt. -rowa



Ein neuer Premierentermin ist in Klärung.