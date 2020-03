Abgesagt: Johannes Passion Bach, Europa Wander Konzert & Circle Time Dabke

Die für Do, 2.4. in der Ev. Stadtkirche in Ludwigsburg als Auftakt der „Schlossfestspiele“ geplante „Johannes Passion“ zum Mitsingen mit dem Titel „Johannes Passion Bach“ muss entfallen.

Grund sind die Vorsorgemaßnahmen, die auf der baden-württembergischen Landesverordnung vom 17.3. zur Eindämmung der Corona-Pandemie beruhen. Die „Schlossfestspiele“ arbeiten bereits an der Möglichkeit eines digitalen Formats für „Johannes Passion Bach“ zu einem späteren Zeitpunkt.

Ebenfalls bereits abgesagt werden das „Europa Wander Konzert“ (Fr, 8.5.) in Kooperation mit dem Podium Esslingen sowie die Veranstaltungen des Formats „Circle Time Dabke“ von Medhat Aldaabal und Ali Hasan, das als gemeinschaftlicher, öffentlicher Tanz in der Tradition des orientalischen Dabke erstmals am Do, 20.5. auf dem Marktplatz in Ludwigsburg sowie an weiteren Terminen im Mai und Juni auf verschiedenen Plätzen in Städten ganz Baden-Württembergs stattfinden sollte.

Die „Schlossfestspiele“ beobachten die Entwicklungen und Verordnungen in der Corona-Krise und können weitere Absagen von Veranstaltungen, möglicherweise auch die Absage des gesamten Festivals derzeit nicht ausschließen. Karten können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Der Betrag wird in vollem Umfang erstattet. Die „Schlossfestspiele“ laden ihr Publikum jedoch dazu ein, freiwillig bzw. teilweise darauf zu verzichten und damit die Hilfsaktion für freiberufliche Künstler #ichwillkeingeldzurueck zu unterstützen.

Aus gegebenem Anlass ist das Kartenbüro der Schlossfestspiele für den Publikumsverkehr geschlossen, es ist jedoch weiterhin telefonisch von 10 bis 17 Uhr sowie per Post, Fax und E-Mail erreichbar. -ps/pat