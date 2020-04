Abgesagt: Rossini in Wildbad 2020

Nach intensiven Erörterungen hat die Stadt Bad Wildbad zusammen mit der Festivalleitung entschieden, das 32. „Belcanto Opera Festival – Rossini in Wildbad“ vom 9. bis 26.7. auszusetzen.

„Die derzeitig angespannte Lage um das Corona-Virus erlaube weder einen sinnvollen Probenbetrieb mit Chor und Orchester, der bereits Anfang Juni in Krakau beginnen sollte, noch das Durchführen größerer Veranstaltungen in Krakau oder den Spielstätten Kurtheater und Trinkhalle. „Angesichts gesperrter Grenzen und ausgesetzter Flüge ist schon allein die Anreise der Künstler aus vielen europäischen Ländern, den USA und China zunehmend unwahrscheinlich geworden“, so Intendant Jochen Schönleber.

Angestrebt ist nun, das Programm 2020 fast unverändert vom 8. bis 25.7.2021 nachzuholen; die bereits seit Dezember 2019 in großem Umfang verkauften Karten werden zurückgenommen. Viele selbständige Künstler sind durch den abrupten Ausfall sämtlicher Einnahmen während der Corona-Krise in Not geraten und benötigen dringend Hilfe. Über www.rossini-in-wildbad.de wird eine Möglichkeit gewiesen, den gesamten oder einen Teilbetrag des Kartenkaufs über den Freundeskreis Rossini in Wildbad steuerbegünstigt zugunsten solcher Künstler zu spenden. Hierbei sollen insbesondere jüngere Solisten des Festivals berücksichtigt werden.

Falls sich die Lage im Spätsommer stabilisiert, sollen Kurse und Konzerte der Akademie Belcanto und von Solisten des Festivals in kleinerem Rahmen stattfinden und zunächst für die Mitglieder bzw. Spender des Rossini-Freundeskreises live im Internet gestreamt werden. -ps/pat