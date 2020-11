Abgesagt: SFE-Winterspielzeit 2020/21

Im Sommer konnten die „Schlossfestspiele Ettlingen“ ein Spezialprogramm unterm Titel „Royal Surprise“ mit 17 Vorstellungen im Schloss, in der Kulturgarage, im Open-Air-Kino Kulisse und im Hotel Restaurant Erbprinz präsentieren.

Angesichts des anhaltend hohen Infektionsgeschehens, weiterhin fehlender Planungssicherheit sowie der Schließung der Kulturstätten bis mindestens 20.12. ist die geplante erste Winterspielzeit jedoch nicht umsetzbar. Die Kinderoper „La Cenerentola“ und die Nachtoper „Herzog Blaubarts Burg“ werden soweit möglich im Laufe des Jahres 2021 nachgeholt.

Dafür gibt es einen virtuellen SFE-Adventskalender: An jedem Adventstag dürfen sich die Besucher von www.schlossfestspiele-ettlingen.de auf ein kleines filmisches Highlight samt Rätsel freuen. Um das tägliche Türchen automatisch per Mail zu erhalten, nehmen die Festspiele gerne Adressen auf. Eine kurze Nachricht mit Stichwort „Adventskalender 2020“ an mitmachen@schlossfestspiele-ettlingen.de genügt. -ps/pat