Abrakadabra-Zaubergala 2018

Seit 50 Jahren steht das Magier-Duo Mr. Black und Ursula gemeinsam auf der Bühne.

Zum Jubiläum sind internationale Gäste geladen: vom „Europameister der Manipulation“ Sebastian Mack über die englische „Königin der Ringe“ Terisa bis zum Grand-Prix-Sieger Timo Marc. „Abrakadabra“, die „Nacht der 1.000 Wunder“, steigt gleich dreimal im Kammertheater: Am Fr, 2.+3.3. (19.30 Uhr) sowie am So, 4.3. (18 Uhr), für das junge Publikum wird an allen drei Tagen um 15 Uhr gespielt. -fd