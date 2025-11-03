Ach, leck mich doch!
Bühne & Klassik // Artikel vom 03.11.2025
In der musikalischen „Ladies-Midlife-Talkshow“ von Ingmar Otto singen sich Kate Hall, Dorothea Kriegl (beide bekannt aus dem „Zickenzirkus“) und ihre Gaststars stimmgewaltig den Lebensfrust von der Seele.
Zwischen Kindergeschrei, Yoga und klumpender Mascara geht’s für die liebende Ehefrau, die glückliche Singlelady und die irgendwo dazwischen um Ehrlichkeit, Empowerment, Gefühle und Musik von Aretha Franklin bis Spice Girls. -pat
Mo+Di, 3.11. (mit Alessandra Meyer-Wölden) + 4.11. (mit Ralf Bauer), 19.30 Uhr, Kammertheater, K2, Karlsruhe
