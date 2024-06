Acht Chöre in Concert

Die Chorverbandsgruppe Karlsruhe/Rheinstetten stellt bei einem großen Konzert acht Chöre mit einem Ausschnitt ihres Repertoires vor.

Gemeinsam singen die Freiheit Singers Forchheim und die Klangfarben aus Au am Rhein, die Schrillmänner Proben und Singen mit den Zehn Bulach a cappella; weitere Chöre sind die New Voice Generation und der Chorus Of Concord aus Mörsch, der Coro Contempi aus Hagsfeld und die Vocal Resources, der ehemalige Chor der Hochschule Karlsruhe. -rw