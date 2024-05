Achtsam morden

Die Inszenierung von Ex-Kammertheater-Intendant Ingmar Otto brachte Karsten Dusses Debütroman, der es innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Bestsellerlisten schaffte, 2022 zum ersten Mal auf die Bühne – und seither ein Dauerbrenner ist!

In der Krimikomödie von Bernd Schmidt nimmt Anwalt Björn Diemel wider Willen an einem Achtsamkeitsseminar teil, um seine Ehe zu retten. Als ein eindeutig schuldiger Mandant Probleme macht, wendet er die neuen Skills an – und bringt ihn um… -pat