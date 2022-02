Mit seinem Debütroman „Achtsam morden“ sprang Karsten Dusse in unachtsam rapidem Tempo auf die Gipfel der Bestsellerlisten.

Mit seiner Melange aus Achtsamkeitsratgeber und Krimi traf er den Nerv der Zeit – und sein Protagonist, der Anwalt Björn Diemel, keine ganz so „mindfulle“ Entscheidung. Als sein neuer, eindeutig schuldiger Mandant Probleme macht, bringt ihn Diemel einfach um.

Natürlich so achtsam wie möglich, denn das hat er auf dem Achtsamkeitsseminar gelernt, auf das ihn seine Frau geschickt hat. Zuhause knirscht es nämlich gewaltig, die Ehe ist am Zerbrechen. Ob da ein Mord weiterhilft? Erst mal tief ein- und ausatmen und den Atem bis in die blutigen Fingerspitzen lenken. Bernd Schmidt arbeitete den Roman für die Bühne um. -fd