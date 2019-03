Achtung Deutsch, Glorious & Mamma Macchiato

Viel los am Kammertheater.

In Stefan Vögels Komödie „Achtung Deutsch“ verwandelt sich eine multikulturelle WG in die deutscheste Familie, die sie sich nur vorstellen kann. Ein ganz besonderes Fleckchen Deutschland ist Schauplatz von „Mamma Macchiato“: Am Prenzlberg stößt Café-Praktikantin Helena aufs „weiße Gold“, den perfekten Latte... Das Musical „Glorious“ erweist Florence Foster Jenkins die Ehre, der mutigen Sopranistin, die kaum einen Ton traf und genau deswegen zur Berühmtheit wurde. -fd