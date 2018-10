Adams Äpfel

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, so schlägt es die Bibel vor.

Ivan hält sich daran: In seinem Resozialisierungscamp will er aus Kriminellen gute Menschen machen und als Gutmensch (was eigentlich auf keinen Fall als Schimpfwort gelten sollte!) ihr Vorbild sein.

Neuzugang Adam wehrt sich vehement, Gut kämpft gegen Böse und schon steht der Verlierer fest. Doch dann mischt sich eine dritte Macht ein und am Ende gibt es Apfelkuchen. Die bissig schwarze Komödie, die auch schon im Kino lief, wird hier umgesetzt mit packendem Figurenspiel von Sebastian Kreutz. -bes