¡Adelante! 2020

„Adelante“ heißt „Vorwärts“.

Mit dem Festival bricht das Theater und Orchester Heidelberg auf in die Zukunft des Stadttheaters, und in der ist man global vernetzt. „¡Adelante!“ richtet Blicke und Ohren auf die Musik- und Kulturlandschaft Lateinamerikas und fand 2017 zum ersten Mal statt. Direkt wurde das Theater Heidelberg zu einem wichtigen europäischen Partner Südamerikas und für Gastspiele in mehrere lateinamerikanische Länder eingeladen.

Das zweite Festival 2020 stellt mit Bolivien, Ecuador und Venezuela drei in Europa wenig bekannte Nationen vor. Im Zentrum steht „La flauta mágica“ alias „Die Zauberflöte“ von Mozart, inszeniert von Antú Romero Nunes und mit einem Ensemble aus Heidelberg, Chile, Mexiko, Uruguay und Italien aufgeführt. Das vollständige Programm erscheint zum VVK-Start am 16.11. -fd