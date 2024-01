Adelante 2024

Das einzige deutsche Stadttheater, das sich kontinuierlich mit den Theaterlandschaften in Iberoamerika auseinandersetzt, präsentiert die dritte Ausgabe dieses deutschlandweit einmaligen Festivals.

Zwölf Theaterproduktionen aus zehn spanisch- und portugiesischsprachigen Ländern Lateinamerikas und Europas sind im Programm, alle Stücke werden mit deutschen Übertiteln gezeigt. Nach der Eröffnung am Sa, 3.2. um 17.30 Uhr (Alter Saal) folgt an gleicher Stelle eine Eröffnungsparty („Chocolate Remix“ & DJ, 20-2 Uhr); im Marguerre-Saal gastieren am 3.2. Aurora Negra aus Portugal um 18.30 Uhr, ab 20.30 Uhr zeigt die Gruppe El Almacén aus Uruguay das Stück „Guns“.

Theatrale Diskurse und ein vielseitiges Rahmenprogramm ergänzen das Festival, das am Abschlusstag, Sa, 10.2. um 12 Uhr im Sprechzimmer ein kulturpolitisches Gespräch zum Thema „Diktatur und Theater“ bietet, und ab 22 Uhr zur Abschlussparty lädt, beides bei freiem Eintritt. Das komplette Programm: www.theaterheidelberg.de. -rw