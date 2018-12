Aids-Gala 2018

Unter dem Motto „Liebe und Zukunft“ feiert die Aids-Hilfe Karlsruhe die Liebe in all ihrer Vielfalt und dazu die medizinischen Fortschritte in Sachen HIV.

Zugleich hebt die „Aids-Gala“ auch die Stimme gegen Diskriminierung der Menschen mit HIV und nicht-normativer sexueller Orientierung. In einem bunten Theaterabend gibt das Ensemble des Staatstheaters einen Vorgeschmack auf die 2019er-Premiere des Musicals „Hedwig And The Angry Inch“, das Transsexualität thematisiert; die Schönen Mannheims bringen zum Lachen und DJane Käry heizt auf dem Dancefloor ein. -fd