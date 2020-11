Akzente an Heiligabend 2020

Dieser Karlsruher Weihnachtsbrauch strahlt weit in die Region hinaus.

An Heiligabend zu später Stunde um 23 Uhr gastieren Wolfgang Abendschön und seine Akzente-Band mit ihren fantasievollen Zwischentönen und einem gekonnten Schuss Rock und Gospel bei der 41. „Ökumenischen Weihnachtsmeditation“ in der Stadtkirche am Marktplatz.

Als Gäste bei der „Nacht der Lichter“ sind in diesem Jahr dabei: der baden-württembergische Poetry-Slam-Landesmeister Stefan Unser sowie der Meister des Ober- und Untertongesangs und Pferdekopfgeigenspieler Enkhjargal Dandarvaanchig (Epi) aus der Mongolei.

Der Eintritt zum Benefiz zugunsten des Projekts „Andere Kirchentöne“ an der Ev. Stadtkirche Karlsruhe ist frei, Platzreservierung per E-Mail an info@abendschoen-akzente.de oder unter Tel. 0721/88 54 66. -pat