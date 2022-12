Akzente an Heiligabend

Es ist schon so etwas wie ein guter Karlsruher Weihnachtsbrauch, der auch weit in die Region hinausstrahlt.

An Heiligabend zu später Stunde um 23 Uhr gastieren Wolfgang Abendschön und seine Akzente-Band mit ihren fantasievoll-verrockten Zwischentönen und einem Schuss Gospel in der besonderen Atmosphäre der Stadtkirche am Marktplatz, einer Weinbrennerkirche.

Als Gäste bei der „Nacht der Lichter“ sind mit dabei: Poetry-Slam-Meister Stefan Unse und der Meister des Ober- und Untertongesangs und Pferdekopfgeigenspieler Enkhjargal „Epi“ Dandarvaanchig aus der Mongolei. -rw