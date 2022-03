Das Aleph Gitarrenquartett experimentiert mit binauraler Klangtechnologie.

Hierbei befinden sich die Mikrofone bei der Tonaufnahme direkt in der Ohrmuschel. So werden präzise räumliche Richtungsabbildungen möglich, die zudem – im Unterschied zum Kunstkopf – die Beschaffenheit des Innenohrs individuell mitrechnet. Für ein optimales Hörerlebnis werden binaurale Aufnahmen am besten mit Kopfhörern gehört.

Wenn Aleph Musik von Irene Galindo Quero, Vinko Globokar und eine Uraufführung von Bernhard Lang spielt, sitzt ein ideal positionierter Gast mit binauralen Mikrofonen vor dem Quartett. Den so aufgenommen Sound kann sich das Publikum dann live ins Wohnzimmer streamen. Das Konzert findet ausschließlich online statt, anschließend sprechen Dominika Szope und Ludger Brümmer mit den KomponistInnen. -fd