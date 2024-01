Alice Hoffmann verkörpert die saarländische Hausfrau Vanessa Backes, die man auch als „Es Hilde“ aus der TV-Serie „Familie Heinz Becker“ bestens kennt.

In „Torschlusspanik“ gelangt Hoffmann in ihrem Leben als Hausfrau an den Punkt, an dem sie sich fragt, ob sie wirklich schon alles gemacht hat: Seniorenführerschein, Ayurvedakuren, eine neue Sprache lernen oder sich noch einmal unsterblich verlieben. Es geht ums Alter, Älterwerden und auch Sterben. Wir leben, bis es so weit ist. Manche sind allerdings schon vorher tot. -rw