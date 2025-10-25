Alice – Spektakuläre Zirkusshow

Ein Wunderland voller Boden- und Luftakrobaten, Tänzer, Jongleure und Clowns erschaffen die Artisten des East Fire Theatre in dieser Hommage an die sonderbare Welt aus „Alice’s Adventures“ von Lewis Carroll.

Dabei kombinieren sie Tanz, Kabarett und Musik mit originellen Kostümen, beeindruckenden Kulissen und Installationen, visuellen Licht- und Videoeffekten, phantasmagorischen Bildern, atemberaubenden Stunts und Publikumsinteraktionen in einer farbenfrohen „Amazing Circus Show“ (mit neuerdings eingedeutschtem Titel) für die ganze Familie – inkl. verrückter Hasen, die bis zu vier Meter hoch springen, einer roten Königin, die zu unglaublicher Höhe heranwächst, und mehreren Alices gleichzeitig auf der Bühne! -pat