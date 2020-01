All You Need Is Love & That’s Life

Zwei popkulturellen Ausnahmeerscheinen sind diese Musicals gewidmet.

60 Jahre nachdem sich die Fab Four formiert haben, proklamieren ihre Ebenbilder Twist & Shout „All You Need Is Love!“ (Fr, 17.1.), wenn sie in Originalkostümen die Erfolgsstory der Pilzköpfe von den Hamburger Anfängen bis zum Amerika-Durchbruch nachsingen und -spielen.

Die Las-Vegas-Show „That’s Life“ (Do, 20.2.) lässt dann die ebenso unvergleichliche Karriere von „The Voice“ Frank Sinatra vorüberziehen – nicht ohne die Schattenseiten wie z.B. Frankie Boys ominöse Beziehungen zur Mafia zu beleuchten. -pat