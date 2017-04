Álvaro Barbosa & PFL

In Porto bauten Álvaro Barbosa und Paulo Ferreira-Lopes das Citar auf.

Ein Forschungszentrum, an dem sich Technologie und Wissenschaft mit den Künsten treffen. Passend also, dass die zwei Komponisten mit Faible für Audiotechnologie im ZKM gastieren, wo Ferreira-Lopes auch schon mehrmals gearbeitet hat.

Alle drei Stücke des Abends verbinden Live-Elektronik mit den Klängen der Cellistin Carina Albuquerque, zwei davon enthalten zusätzliches Video-Material und Barbosas „Journey To The Last Frontier“ wartet zudem mit einem Disklavier auf. -fd