Die kleine Reihe „Amour Fou“ beschäftigt sich mit Liebesdichtung im Hochmittelalter, die keine (Sprach)grenzen kennt mit Lesungen, Vorträgen (29.3.) sowie einem Konzert Alter Musik.

Um 1200 existiert in Europa ein lebendiger und vielfältiger Kulturraum: Nordfranzösische Trouvères, okzitanisch sprechende Troubadours aus dem Süden und deutschsprachige Minnesänger stehen bereits vor 850 Jahren in regem Kontakt zueinander. Musik und Texte zum universellen Thema der (höfischen) Liebe zirkulieren über Sprachgrenzen hinweg. Ihre Emotion berührt bis heute.

Künstlerisch das Highlight ist das Konzert des hochkarätigen Ensemble Alla Francesca aus Paris: In den frühen 90ern gegründet, widmet es sich in wechselnder Besetzung Liedern und Instrumentalmusik des 11. bis frühen 16. Jhd. und veröffentlichte gerade sein 19. Album „Variations amoureuses“. Als Trio mit Vivabiancaluna Biffi, Christel Boiron und Brigitte Lesne präsentiert Francesca eine Auswahl aus dem Repertoire der nordfranzösischen Trouvères. Im Anschluss referieren ExpertInnen des Forschungszentrums für mittelalterliche Musik in Paris. -rowa