Andrew Lloyd Webber Musical Gala

Die zweieinhalbstündige Galashow zu Ehren des Musical-Komponisten holt den Broadway ins Konzerthaus.

Fünf Solisten und zehn Darsteller aus dem Londoner West End singen und tanzen sich, begleitet von einem 14-köpfigen Orchester und Videomappings, durch die Meisterwerke von Lloyd Webber wie „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Jesus Christ Superstar“ oder „Starlight Express“.

INKA verlost 3 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Andrew Lloyd Webber Gala“ bis So, 22.12. -pat