Mit der Londoner Organistin und Orgel-Influencerin Anna Lapwood aus London präsentiert KMD Raiser einen schillernden internationalen Shootingstar der Orgelszene.

Die britische Organistin, Sängerin und Chorleiterin ist künstlerische Mitarbeiterin und Organistin an der Royal Albert Hall in London und konzertiert u.a. mit namhaften Orchestern in Europa und den USA. Die vielfache Preisträgerin internationaler Wettbewerbe ist die erste Frau in der 560-jährigen Geschichte des Magdalen College Oxford, die ein Orgelstipendium erhielt. Neben vielen Alben bei renommierten Labels wie Sony Classical hat Lapwood „Gregoriana“ editiert, einen Sammelband von zwölf modernen Orgelwerken von Komponistinnen.

Auch medial ist sie sehr präsent wie im BBC Radio, der Jury der Sendung „BBC Young Musician“ oder in den sozialen Netzwerken, wo die Künstlerin über 800.000 Follower hat. Und dies nutzt sie: Lapwood kritisiert den geringen Frauenanteil in der Orgelmusik und ermutigt Mädchen und junge Frauen zum Orgelspiel. Hierfür veranstaltet sie u.a. regelmäßig die „Cambridge Organ Experience For Girls“ und rief #playlikeagirl ins Leben. Der Hashtag geht auf ein Orgelvorspiel zurück, bei dem sie von einem Juror aufgefordert wurde, „mehr wie ein Mann“ zu spielen. Lapwood hat Werke von Vierne, Duruflé, Zimmer und Belli für ihr Gastspiel dabei. Da das Konzert auch überregional Kreise zieht, ist der VVK dringend empfohlen! -rw