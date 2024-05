Antje Schumacher & Sven Kemmler

Frau Antje ist herumgekommen.

Sie war in Frankreich, an der Ostsee und am Ende – Zeit für eine Publikumstherapie! „Durchgeknallt und nix wie weg – Eine Reise ins Ballaballaland“ ist ein Füllhorn an Parodien von Schlagern, aktuellen Hits, Discoklassikern, Evergreens und Eigenkompositionen, präsentiert mit ausdrucksstarker Stimme, anschmiegsamer Ukulele sowie skurrilen Accessoires und Verkleidungen (Fr, 24.5.).

„Einen Abend für alle, die sich (wieder) ins Lesen verlieben wollen“ verspricht Sven Kemmlers Programm „Dicke Schinken – eine Liebeserklärung“ (Fr, 31.5.). -pat