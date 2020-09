Apokalypse Baby

Die 15-jährige Valentine Galtan verschwindet spurlos aus ihrem reichen Elternhaus.

Zwei Frauen machen sich auf die Suche. Die von Valentine mit der Aufgabe beauftragte Lucie holt sich Verstärkung in Person der Hyäne. So gewieft dieser Pariser Schnüffelstar auch agiert, so unbequem ist sie in der Zusammenarbeit. Die Suche führt Lucie und die Hyäne in die Banlieu-Wohnung einer arabischen Familie, auf Rechtsrock-Konzerte und in ein spanisches Kloster.

Sofia Simitzis inszeniert die Bühnen-Adaption des 2010er Erfolgrsromans von Virginie Despenstes, die auch als „weiblicher Michel Houellebecq“ bezeichnet wird. -fd