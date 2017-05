Apropos Japan

Viele der ausländischen Studierenden an der Karlsruher Musikhochschule kommen aus Japan.

Nur folgerichtig also, dass sich das nächste länderspezifische Mini-Festival in der Reihe „Apropos“ dem Inselstaat widmet. Ongaku (Musik), Bungaku (Literatur), Eiga (Film) und Kaiga (Malerei) finden hier genauso ihren Platz wie die Teezeremonie Sado (Sa, 20.5., 15/15.45/16.30 Uhr, Genuit-Saal). Akiro Kurosawas Film „Die sieben Samurai“ eröffnet das Festival am Do, 18.5. um 18 Uhr im Hörsaal. Vom 18.-24.5. ist nebenan im Rihm-Forum Malerei von Tetsuya Nagatake zu sehen.

Im Eröffnungskonzert am Fr, 19.5. erklingt traditionelle japanische Musik neben Stücken von Kompositionsstudierenden der HfM, unter anderem für die japanische Mundorgel Sho. Auch die Taiko-Trommel und die Zither „Koto“ lassen sich hier erleben (19 Uhr, Wolfgang-Rihm-Forum). Zuvor bereits ist die Sängerin und Professorin Mitsuko Shirai Gesprächspartnerin von Hans Hachmann (17.30 Uhr).

Am Sa, 20.5., führt Teruko Matsushima-Fritz in die Blumenkunst Ikebana ein (11+12 Uhr), die in Berlin lebende Schriftstellerin Yoko Tawada liest aus ihren Werken (17 Uhr) und Hirao Kishio, Minako Tokuyama, Minoru Miki sowie Makitaro Arima geben ein Kammerkonzert im Velte-Saal (19.30 Uhr). Das Abschlusskonzert bestreiten Isao Nakamura (Schlagzeug) und Makiko Goto (Koto) mit HfM-Studierenden und Stücken von Toru Takemitsu, Toshio Hosokawa und europäischen Komponisten (So, 21.5., 11 Uhr, Velte-Saal). -fd