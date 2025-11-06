ARD Hörspieltage 2025
Bühne & Klassik // Artikel vom 06.11.2025
Hörspiel trifft Zukunft.
Die diesjährigen „ARD Hörspieltage“ in Karlsruhe bieten vier Tage voller Highlights, Innovationen und Überraschungen – dabei ziehen sich Zukunftsutopien und Science-Fiction-Fantasien durch das gesamte Programm. Die neue Leiterin der „Hörspieltage“, Mareike Maage, präsentiert neun Hörspielproduktionen mit prominenten Gästen wie den Schauspielern Mark Waschke, Matthias Matschke, Valery Tscheplanowa, Barbara Philipp und Michael Rotschopf, dem Schriftsteller Raoul Schrott, Science-Fiction-Autor Karlheinz Steinmüller, Mouse On Mars und DJ Lari Luke, zudem „Die Nacht des Hörspiels“ mit Fokus auf der Zukunft des Erzählens und die Premiere des Kinder-Livehörspiels „Der Vogel Kakapo“. Das bedeutendste Hörspielfestival im deutschsprachigen Raum startet am Do, 6.11. um 18 Uhr mit „Der Atlas der Sternenhimmel“, einer multimedialen Lesung mit dem Autor und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott, Dada- wie Surrealismus-Experte, aber als „Universalist“ z.B. auch Gilgamesh-Reeditor! Sollte man nicht verpassen, Start ist um 18 Uhr.
Ab 20 Uhr folgt „Die Zeitmaschine“, eine multimediale Liveperformance mit Waschke und Stefan Weinzierl. Insgesamt werden neun Hörspielproduktionen der ARD, des Deutschlandfunks, des ORF und des Schweizer Radios präsentiert – vor Ort, in voller Länge und in Anwesenheit der Macher. Oliver Rohrbeck und die Lauscherlounge inszenieren „Orson Welles und der Krieg der Welten“ als Livehörspiel (Fr, 7.11., 19 Uhr); ab 21 Uhr lädt die Kölner Elektronika-Legende Mouse On Mars um Jan St. Werner zum Konzert (21 Uhr). Deren erste ZKM-Show wurde noch vor der ersten Ausgabe 2004 von INKA-Herausgeber Roger Waltz kuratiert; sie spielten damals vor ausverkauftem Haus mit A-Musik-Acts wie Schlammpeitziger im Vorprogramm. Am Sa, 8.11. diskutiert eine Jury über die fünf Finalstücke, die um den Preis für die freie Hörspielszene „Max 15“ konkurrieren, und verleihen gleich den Preis (17.30 Uhr).
Es folgt ab 20 Uhr „Die Nacht des Hörspiels“ mit Showacts, Talks und Musik, in der auch der „Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe“ vergeben wird. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Moderator Thomas Böhm steht die Zukunft des Erzählens, u.a. mit Hörspielmacher Albrecht Kunze, Musikerin Christine Ott, den Science-Fiction-Autoren Dietmar Dath, Aiki Mira und Karlheinz Steinmüller. Die Schauspieler Matthias Matschke und Valery Tscheplanowa stellen einen Ausschnitt aus der Science-Fiction-Krimi-Hörspielserie „Timothy Truckle ermittelt“ vor. Für die musikalische Begleitung am Samstagabend sorgt die vierköpfige Jazz-Funk-Band The Booty Jive. Im Anschluss an „Die Nacht des Hörspiels“ legt DJ Lari Luke auf (22.15 Uhr). Am „Kinderhörspieltag“ (So, 9.11.) gibt’s ab 10 Uhr und bis 18 Uhr Hörspielvorführungen, Lesungen, Podcastshows und die Premiere des Kinder-Livehörspiels „Der Vogel Kakapo“ von Thomas Fuchs mit Barbara Philipp und Michael Rotschopf in den Hauptrollen und Geräuschemacher Max Bauer. Außerdem am Start: die berühmte „Maus“. -rw
Do-So, 6.-9.11., ZKM, Karlsruhe
