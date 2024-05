Art Poetry Space

Früher war die Ursula Blickle Stiftung ein wichtiger lokaler Kunstplayer.

Inzwischen richtet das Ursula Blickle Lab den Fokus auf Grenzbereiche klassischer künstlerischer Disziplinen. Materialien, die der Künstlerin Maria Tackmann in der Natur oder im Stadtraum begegnen fügt sie in ihrer Rauminstallation „Where Are You?“ zu minimalistischen Arrangements zusammen.

Vorgetragen von der u.a. durch den „Tatort“ bekannten Schauspielerin Eva Löbau gibt es akustische Momentaufnahmen aus Athen mit einer Soundcollage von Christian Claus. Die Lyrikerin Juliane Liebert aus Berlin stellt mit der Musikerin Ani Mijatovic die Performance „Free Internet Access At The Time Of Disaster“ live vor. -rw