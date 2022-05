Künstliche Intelligenz ist auch ein Thema in der Musik.

Am ZKM haben Aaron Einbond, Giulia Lorusso und Anders Vinjar dazu geforscht und präsentieren ihre Ergebnisse in einem Konzert. In Aaron Einbonds „Cosmologies III“ treten Klänge aus dem Innenraum eines Flügels in Verbindung mit 3D-Fieldrecordings vom Pariser Igor-Strawinsky-Platz. KI-basierte Computersynthese reproduziert die Räumlichkeit des Flügels und dehnt ihn auf Überlebensgröße aus.

Zuvor kann das Publikum Einbonds interaktive 3D-Klanginstallation „Cosmologies II“ begehen, die ebenfalls ins Innere des Flügels einlädt. Giulia Lorussos Mehrkanalstück „Poetica Liquida“ basiert auf von Machine Learning erzeugten Klängen und neuronalen Netzwerken, die musikalische Muster erforschen und entwickeln. Anders Vinjar beschäftigt sich bereits seit den 90ern mit KI im musikalischen Kontext. Er sieht darin die Möglichkeit, mit komplexeren Daten zu arbeiten, und Kunst von gesellschaftlicher Relevanz zu schaffen. -fd