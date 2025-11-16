Atem der Unendlichkeit

Zwei Wiener Meisterwerke aus zwei Epochen.

Mozarts „Klarinettenkonzert“ steht hier neben Bruckners „Dritter Sinfonie“ mit ihren symphonischen Kathedralen, die von der Harmonik Richard Wagners beeinflusst ist. Es gibt sogar Zitate aus Wagners „Walküre“ und aus „Tristan und Isolde“.

Die Badische Philharmonie präsentiert als Solisten den Klarinettisten Elad Navon aus Los Angeles, erster Preisträger des „ARD-Musikwettbewerbs“ 2025. -rw