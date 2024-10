Athos Ensemble & Jazzchor Freiburg

Am So, 13.10. kann man in der Christuskirche ein musikalisch hochkarätig unterfüttertes Zeltlager aufschlagen.

Zunächst widmen sich ab 10 Uhr beim Kantaten-Gottesdienst das renommierte Athos Ensemble und das Karlsruher Barockorchester (Leitung: Peter Gortner) der Kuhnau-Kantate „Welt adieu, ich bin dein müde“. Liturgie und Predigt: Gabriele Hug. Ab 18 Uhr gastiert dann mit dem Jazzchor Freiburg einer der besten Chöre Deutschlands am Mühlburger Tor. „Sacred“ heißt ihr neues Programm, das von Bobby Mc Ferrin und Duke Ellington inspiriert ist. „Music On Demand“-Termin: Eine Mindestanzahl von Tickets muss verbindlich vorbestellt sein. -rw