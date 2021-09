Atoll 2021

In der europäischen Zirkusszene längst als deutscher Vorreiter etabliert, wartet das vom Tollhaus veranstaltete „Atoll Festival“ bei seiner sechsten Ausgabe mit 16 Produktionen auf; darunter zwei Ur- sowie zahlreiche deutsche Erstaufführungen.

Rund 80 KünstlerInnen aus Kanada, Spanien, Frankreich, Schweden, Finnland, Deutschland, Belgien, Holland und der Schweiz präsentieren die gesamte Bandbreite der zeitgenössischen Zirkuskunst, die von intimen zirzensischen Momenten bis zu aufwendigen Großproduktionen reicht. Die mehr als drei Dutzend Vorstellungen in Sälen, Zelten und open air werden durch eine vom Eidgenossen Julian Vogel exklusiv für Karlsruhe erarbeitete Ausstellungsinstallation ergänzt. Im Programm findet sich u.a. die weltberühmte frankokanadische Compagnie The 7 Fingers, die mit „Passagers“ bei einer Zugreise als Handlungsrahmen Akrobatik, Tanz und Lichtprojektionen kombiniert.

Ebenfalls erstmals in Deutschland gastiert das skandinavische Zeltspektakel „Circus I Love You“. Als „Atoll“-Koproduktion entstanden ist das mit dem Gedanken ans Paradies spielende, die Vielseitigkeit des Genres ausreizende „Hyrrä paratiisi“. Zum wiederholten Mal dabei: die finnische Race Horse Company, deren Trampolin-Wizard Rauli Dahlberg mit dem neuen Stück „O’dd“ in eine Traumwelt führt, wo die Gesetze der Physik auf den Kopf gestellt zu sein scheinen. Mit „Pit“ kommt eine Produktion aus Holland, die ihr eigenes Open-Air-Theater in Form eines drei mal drei Meter großen, nach oben offenen Würfels mitbringt und so eine außergewöhnliche Perspektive auf die Akrobatik eröffnet. Außerdem dokumentiert das Förderprogramm „Zirkus On“ die Kreativität der aufblühenden deutschen Szene. -pat