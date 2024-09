Atoll 2024

Nach dem internationalen Treffen des europäischen Zirkusnetzwerks Circostrada in Karlsruhe und Rastatt im Mai wird Karlsruhe bei der neunten Ausgabe von „Atoll“ in den Tollhaus-Sälen, -Zelten oder open air wieder zum Mittelpunkt der europäischen Zirkuswelt.

Das „Festival für zeitgenössischen Zirkus“ präsentiert Produktionen aus ganz Europa und darüber hinaus mit mehr als 80 Künstlern aus zwölf Nationen. Eröffnen dürfen die brasilianische Artistin und Entfesselungskünstlerin Alice Rende (Do, 12.9., 20.30 Uhr; Fr, 13.9., 21 Uhr) sowie die Company Gravity & Other Myths mit „The Mirror“ (20 Uhr; Sa, 14.9., 19 Uhr). „Smashed“ machte Gandini Juggling weltbekannt; jetzt feiert die britische Truppe Deutschlandpremiere des zweiten Teils, der das Spiel umdreht: sieben Frauen und zwei Männer, Orangen statt Äpfel und Wassermelonen statt Geschirr (Mi+Do, 18.+19.9., 20 Uhr).

Ebenfalls eine Deutschlandpremiere ist „Mat“ der Niederländerin Zinzi Oegema: Auf Matten demonstrieren sieben Akrobaten die Kunst des Fallens und die Schönheit des Scheiterns (Fr, 13.9., 19.30 Uhr; Sa, 14.9., 21.30 Uhr; So, 15.9., 20 Uhr). In einer fantastischen Welt der Widersprüchlichkeiten verheddert sich Finne Olli Vuorinen von der Nuua Company in „Blueberry Burdock“ (Do+Fr, 19.+20.9., 19.30 Uhr), das ebenso als deutsche Erstaufführung zu sehen ist wie die „Häppy Hour“ des isländisch-finnisch-schwedischen Trios Nordic Council (Sa, 21.9., 19 Uhr; So, 22.9., 15 Uhr).

Ein Festivalfokus richtet sich auf die erstarkende deutsche Szene, aus der sich neben der neuen Edition des von „Atoll“ mitgetragenen Kreationsbündnisses „Zirkus On“ (Mi, 18.9., 17/19/21 Uhr) das deutsch-belgische Trio Sinking Sideways (Sa, 14.9., 19.30 Uhr; So, 15.9., 18 Uhr), das Duo von Emma Laule und Alba Miguel (Do, 19.9., 21.30 Uhr; Fr, 20.9., 21 Uhr), Stefan Sings Jongalgegroßformation Critical Mess (So, 15.9., 16+20 Uhr) sowie Klub Girko mit dem im Wald aufgeführten „Human Time – Tree Time“ (Fr, 20.9., 17.30 Uhr; Sa, 21.9., 14.30+17 Uhr; So, 22.9., 11.30+14.30 Uhr) vorstellen. Schlusspunkt: die italienisch-französische Truppe My Laika mit ihrem Spektakel „La Soirée“ (Sa, 21.9., 20 Uhr; So, 22.9., 19.30 Uhr).

Im September wird das Rahmenprogramm „Atoll Extra“ auf www.atoll-festival.de veröffentlicht. -pat