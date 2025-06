Ausblick: Congress Centrum Pforzheim

Ab Oktober ist auf der CCP-Bühne kulturell wieder viel geboten!

Nach dem neuen Familienmusical „Die Schlümpfe“ (8.10.) halten es Iris Berben und Anke Engelke „Komisch!“, wenn sie sich in ihrer ersten gemeinsamen Bühnenarbeit durch die schönsten Beispiele von Werner Finck über Monty Python bis zu Friederike Kempner lesen (30.10.).

Der Münchner Staranwalt Alexander Stevens und „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber diskutieren in „Angeklagt – schuldig oder nicht?“ echte und aktuelle Fälle (12.11.). Die Kastelruther Spatzen betouren ihr neues Album „Friedensadler“ (13.11.), erstmals in Deutschland Station macht das Ethno-Symphonic-Rock-Orchester Naoni mit dem Instrumentalmusical „Lord Of The Elements“ (19.11.).

Unser aller Lieblings-Mannemer Bülent Ceylan präsentiert sein neues Programm „Yallah hopp!“ (29.11.), Urban Priol „Tilt!“ beim satirischen Jahresrückblick (7.12.), Nikita Millers „Es war einmal im Nirgendwo“ nimmt mit auf eine Reise durch Zeiten und Kulturen (9.12.) und Kaya Yanar ist in seinem neuen Abendfüller totally „Lost“ (14.12.). -pat