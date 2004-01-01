Ausblick: Congress Centrum Pforzheim

Gleich vier Klassik-Events sind im großen CCP-Saal zu erleben.

Den Auftakt macht am Do, 8.1., 19.30 Uhr, das romantischste aller Ballette, „Schwanensee“. Die Produktion des gefeierten Crown Ballets zeigt mit Orchester die ganze Magie des klassischen Balletts gepaart mit Tschaikowskys genialer Musik. Am So, 18.1., 18 Uhr, lädt die Bad. Philharmonie PF zu ihrem dritten Sinfoniekonzert „Heimatgefühle“. Smetanas heimatliebender „Moldau-Zyklus“ steht dabei neben einer Uraufführung: Ali Askin erkundet in seinem Werk den Klang der Goldstadt.

Am Sa, 24.1., 20 Uhr, entern dann die Symphoniacs die Bühne. Die weltweit erfolgreichen „True Rebels Of Classical Music“ remixen Vivaldi, Faithless oder Giorgio Moroder oder interpretieren Songs von Daft Punk mit klassischen Instrumenten. Die Solisten agieren zu elektronischen Sounds und Beats, darunter sind der „Opus Klassik“ nominierte Cellist Konstantin Manaev, Pianist und „Beethoven-Preis“-Träger Philipp Scheucher sowie die Geiger Johannes Fleischmann und Paul Kopfitsch.

Richtig klassisch wird’s dann bei der „Movie Night“ des Südwestdeutschen Kammerorchesters am So, 25.1., 19 Uhr, mit Scores von u.a. dem legendären Nino Rota, John Adams oder Hans-Werner Henze, der einst die grandiose Musik zu Schlöndorffs „Der junge Törless“ schrieb. Es moderiert der bekannte Schauspieler und Sprecher Johannes Steck. -rw