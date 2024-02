Ausblick: Förderkreis Kultur

„Comedy Comeback statt Cancel Culture“ kündigt der zwischenzeitlich auf Tauchstation gegangene Luke Mockridge die Fortsetzung seiner Erfolgstour „Trippy“ an.

Allen Absurditäten unserer Zeit, in der Clowns zu Präsidenten und Präsidenten zu Clowns werden, begegnet er mit einem Haufen Instrumenten und der grundoptimistischen Unbeschwertheit eines 90er-Kids (Sa, 16.3., 20 Uhr, Schwarzwaldhalle).

„Meine Rede“ nennt Bruno Jonas seinen neuen „Herrschaftsfreien Monolog für Fleischesser und Dieselfahrer“, zu dem er auch „Vegetarier und Veganer willkommen“ heißt (Fr, 5.4., 20 Uhr, Badnerlandhalle).

Der in seiner eigenen Spitzenklasse spielende AC/DC-Tribute Barock bedient mit „The Very Best Of AC/DC“ (Fr, 19.4.) und dem „AC/DC Classics 80ies Special“ (Sa, 20.4., je 20 Uhr, Festhalle Wörth) wieder alle Fanlager.

Und erstmals durch Deutschland tourt die Kärntnerin und erklärte „Bergbauernbuam“-Liebhaberin Melissa Naschenweng mit ihrem Lederhosenrock (So, 6.10., 20 Uhr, Schwarzwaldhalle). -pat