Ausblick: Gerd Dudenhöffer

Gerd Dudenhöffer schlüpft in seinem neuen Programm „Mo so, mo so“ in die Rollen von Heinz und (!) Hilde Becker.

Zwei Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten und sich dennoch so nahestehen – nicht nur, weil sie nun erstmals in einer Person vereint sind. Nachdem der Termin am 11.4. im Konzerthaus bereits ausverkauft ist, kommt Dudenhöffer als Heinz und Hilde auch an weiteren Terminen in die Region: Fr, 20.9., Harmonie Heilbronn; Sa, 21.9., Congress Centrum Pforzheim; Do, 24.10. Bürgerzentrum Bruchsal; Do, 28.11., Stadthalle Kehl; Fr, 29.11., Badnerhalle Rastatt.

Beginn je 20 Uhr, Tickets: www.foerderkreis-kultur.de. -pat