Ausblick: Kammertheater

Love, Love, Love...

Oder auch: Amor, Amor, Amor (wie es in „Spanisch für Anfänger“ heißt) – in der Spielzeit 2017/18 am Kammertheater dreht sich fast alles um die Liebe. Sieben Premieren, darunter zwei Uraufführungen, und drei Wiederaufnahmen erwarten das Publikum ab dem 8.9., wenn Ingmar Ottos Musical über den Queen-Sänger Freddie Mercury die Saison einleitet. In „Spanisch für Anfänger“ lässt der Torero José darauf die Frauenherzen höher schlagen (ab 22.9.), während Hugo Egon Balder und Jeannette Biedermann die allgemeine Liebesverwirrung in der Wellnesskomödie „Aufguss“ untersuchen (ab 27.10.).

„Herztrittmacher“ handelt von Sehnsüchten einer Mittdreißigerin (ab 25.1.2018), während „Gatte gegrillt“ die gemeinen Seiten der Liebe beleuchtet (ab März 2018). Mit dem Klassiker „Die drei von der Tankstelle“ wandert wieder ein Filmstreifen auf die Bühne (ab 9.3.2018), bevor die letzte Neuproduktion „Der Stripper“ eine Liebesgeschichte „mit Sixpack“ erzählt (ab 5.5.2018). Die Tragikomödie „Himmel und Erde“ (ab 6.10.), die Weihnachtsshow „Schöne Bescherung“ (ab 2.12.) und das Musical mit den „Blues Brothers“ (ab 19.1.2018) haben es erneut auf den Spielplan im Kammertheater und seinem zweiten Saal, dem K2, geschafft. -fd