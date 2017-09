Ausblick: Kulturhalle Remchingen

Seit Roland Haag, von 1990 an Chef der Remchinger Kulturhalle, Ende Mai in den Ruhestand gegangen ist, verantwortet Paul Taube, Mitbegründer und langjähriger Leiter der Pforzheimer Jugendbegegnungs- und -bildungsstätte Kupferdächle, das Veranstaltungs- und Tagungszentrum der Enzkreis-Gemeinde.

Sein erstes Großdate: das Comedy-Trio Eure Mütter (28.9.). Andi, Don und Matze melden sich mit neuen Derbheiten, Sounds, Moves und anderen dicken Dingern ihres sechsten Programms „Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins!“ zurück. Rastetter & Wacker (13.10.) sind „Völlig dada!“, Chin Meyer (9.11.) gibt erheiternde Antworten auf die Frage „Macht! Geld! Sexy?“ und Philipp Weber (19.10.) präsentiert sein Kabarett „Weber No. 5: Ich liebe ihn!“.

Das „Remchinger Bluesfest“ (7.10.) feiern bei der 13. Auflage Funky B & The Kings Of Shuffle mit Al Jones And His R&B Band; Sinti Gypsy Lulo Reinhardt, Marek Pasieczny, Calum Graham und Michael Chapdelaine sind die vier Saitenvirtuosen von Weltklasse bei der „Nacht der Gitarren“ (26.10.), und eine All-Star-Band um „Pink Cream 69“-Sänger David Readman zelebriert den 75. von Jimi Hendrix (1.12.). Weitere Highlights der zweiten Jahreshälfte: das Freiburger A-Cappella-Quintett Unduzo (17.11.) und Liedermacher Stefan Stoppok (13.12.), der sich gesanglich sowie mit Geige und Gitarre von der Amerikanerin Tess Wiley begleiten lässt. -pat