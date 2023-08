Ausblick: Kulturhalle Remchingen

Mit ihrer neuen Leiterin Jeannine Pfrommer, die nach Paul Taubes Abgang Ende Juni gen Osterfeld von der Stellvertreterinnenstelle aufgerückt ist, startet die Kulturhalle Remchingen in Jahreshälfte zwei.

Zu den Highlights zählt die Musikshow „Seven Drunken Nights“ (Sa, 28.10.), in der die 50 Jahre andauernde „Story Of The Dubliners“ nachgesungen wird. Eine der wenigen Glam-Rock-Bands mit Charterfolgen in den 70ern, 80ern und 90ern sind The Sweet (Fr, 10.11.), die ihre Classics „Ballroom Blitz“, „Fox On The Run“ und „Love Is Like Oxygen“ auf „Final Round“-Tour spielen. „The Stevie Wonder Story“ (Mi, 29.11.) performt begleitet durch Filmaufnahmen und Videosequenzen sämtliche Hits aus dem vier Jahrzehnte umspannenden Repertoire des Ausnahmekünstlers.

Die stepptanzenden Danceperados Of Ireland (Mi, 20.12.) bringen live begleitet und choreografiert vom zweimaligen „World Champion“ Michael Donnellan dem deutschen Publikum in ihrer neuen Show den „Spirit Of Irish Christmas“ näher und der zahlreich preisgekrönte Kabarettist und Comedian Heinrich Del Core (Fr, 22.12.) – geboren am Nikolaustag, Vater Italiener, Mutter Schwäbin – nimmt die vermeintlich schönste Zeit des Jahres in seinem Programm „Advent, Advent und jeder rennt“ von ihrer unernsten, aber nicht minder wahren Seite. -pat